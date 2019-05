Los populares de Silleda denuncian sobrecostes en las contrataciones del Concello

El Partido Popular de Silleda denuncia los "continuos sobrecostes" que está detectando en la contratación que se realiza desde el Concello. "Ya en las parroquias fuimos denunciando el elevado coste que el grupo socialista pagó por los paneles informativos instalados en el rural, que llegaron a costar casi 1.000 euros por unidad". Recalcan que "es un auténtico disparate y tenemos presupuestos que acreditan que los mismos paneles se podrían conseguir por la mitad del precio. Si al final en una obra de 30.000 euros se podría ahorrar como mínimo más de 10.000 euros, ¿qué no pasará en otras de mayor importe?".

Denuncia que referente a una de las últimas contrataciones "otorgadas a dedo desde el Concello como fue el repintado de las calles" comprobaron que la empresa adjudicataria no es la que está realizando la actuación, sino una subcontrata. "No se están haciendo bien las cosas, si escogemos a una empresa para una obra para la que no está capacitada, y finalmente es necesario recurrir a otra y subcontratada, hay dos empresas, como mínimo, que van a obtener beneficio de una misma obra. Además, critica que el concello "está poniendo a disposición de la empresa medios públicos para facilitarles el trabajo, pues medios de la policía municipal son lo que se encargan de velar y señalizar por la noches los trabajos que hace la empresa".