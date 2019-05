Personal del 061 se concentra en A Estrada para exigirle a la Xunta incentivos del 15%

Miembros del comité de empresa del 061 y representantes de la CIG se concentraron este mediodía en A Estrada para visibilizar su reivindicación de los incentivos del 15% que consideran ya un "derecho adquirido" porque la plantilla lleva cobrándolos desde hace muchos años.

Se manifestaron en la zona deportiva, en la acera opuesta al pabellón anexo al Coto Ferreiro a la hora a la que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, llegaba al mitin del PP en calidad de presidente del PP provincial para apoyar al candidato popular a la reelección en A Estrada.

Con gritos de "Rueda, escoita, estamos en loita", visibilizaron sus reivindicaciones. Señalaron que el origen del problema para el que piden "solución" se remonta a hace dos años. Entonces, se elaboró el nuevo pliego para la contratación del servicio y en esos pliegos públicos en lugar de contemplarse el 15% que venían cobrando con anterioridad se cifraron en un 10%. Rey discrepa de la versión de la administración de que se haya tratado de un error. Desde el comité de empresa del 061 consideran que "fue intencionado" y señaló que, si bien la empresa adjudicataria del servicio (el Grupo Norte) le adelantó al personal la cantidad que faltaba para completar ese 15% bajo la promesa de que se le proporcionaría, al no haber cobrado las dos cantidades anticipadas ya les ha avanzado que en la nómina de junio -en la que deberían cobrar ese 15% de incentivos- no abonará la cantidad que no se recogía en los pliegos. Por eso, desde el comité de empresa del 061 se le exige a la Xunta "solución", afirmando que esa cantidad es un "derecho adquirido" del centenar de empleados que integran la plantilla.