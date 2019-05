A Estrada: salmón y mucho más

La Festa do Salmón es mañana pero A Estrada ya la está viviendo a tope. Y es que esta celebración es salmón y mucho más. Hoy tendrá lugar la tercera jornada de la Ruta Degustación de Tapas de Salmón y, además, un variado programa con actividades para todos los gustos.

En la jornada de tapeo, Gran Vía servirá su volován de salmón y langostino; Oasis, brocheta del pez rey y tomate; Don Juan, tosta del pez rosado al estilo Don Juan agridulce; Eureka, su cazuelita cremosa de salmón con gulas; O Café de Xulia, pimiento del piquillo relleno de salmó al estilo Xulia; Andalucía, pez rey en camisa crujiente; Vasán, el rey del río con patata confitada y compota de manzana; Amadeus, delicias de salmón; Mesón da Estrada, dulce del pez rosado con melón; y Nicol's, su camelia de salmón.

A estas tentaciones para sibaritas, se suman otros múltiples atractivos. Hoy, la playa fluvial de Liñares acogerá desde las 9.00 el VI Raid Hípico do Salmón, puntuable para el Campionato Galego. De 10.00 a 21.00 horas se reanudará la exitosa exposición de Bonsáis organizada por el Club Bonsái Pontevedra que dio comienzo ayer. Hoy, contará, además, con una demostración del especialista en el arte del bonsái Juan Liñares. A las 15.30 horas comenzará el Rafting do Ulla en el coto de Ximonde; y de 17.00 a 20.30 horas la alameda municipal acogerá actividades de malabares, trapecistas y circo de calle. Ya a las 18.00 horas, en el Teatro Principal arrancará el Festival Folclórico Tequexetéldere, en el que el grupo local actuará de anfitrión con el grupo Rosa del Azafrán de Toledo. A las 20.30 horas, Tamparrantán pondrá la nota musical en las calles en tanto que Troula Animacións ameniza la colocación de la escultura al Peregrino en la Praza do Concello. Ya a las 22.00 horas, la Praza do Concello acogerá el concierto de Iván Ferreiro, exlíder de Los Piratas. Tomará así el testigo de la actuación de Teo Cardalda y los numerosos músicos locales que actuaron en la noche del jueves en la fiesta de la Movida de los 80 organizada por los bares de la Zona dos Viños en colaboración con el Concello y de Xabier Díaz e as Adufeiras do Salitre cuyo concierto se aguardaba ayer al cierre de esta edición.