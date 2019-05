"É preciso un cambio e nós somos xente honrada, transparente e sen favoritismos"

Camiñata a Férveda | A foto correspóndese cun día de camiñata ata a Férveda de Escuadro, sen dúbida un dos sitios máis bonitos do noso concello, ao que merece a pena achegarse nas distintas estacións. Gústame aproveitar os pequenos momentos de lecer para gozar da natureza e da miña familia, e para descubrirlle ao meu fillo os distintos recunchos do noso concello.

Sempre colaborei cos colectivos e nas actividades do meu concello, e a política é a única maneira de cambiar as cousas inxustas que acontecen agora en Silleda e non merecemos. Ten que ser traballo, respecto e servizo aos veciños.

Porque é preciso un cambio, e nós somos un grupo de xente honrada, cercana, transparente e sen favoritismos, con ganas de traballar e ideas innovadoras pero realista para que Silleda recupere a luz perdida.

Coa responsabilidade de levar a cabo o noso plan para que o Concello funcione mellor sen importar as cores políticas.

Por dotar de mellores servicios o rural e aproveitar os recursos para darlle un impulso aos dous núcleos urbanos con novos espazos que sirvan de punto de unión para todos.