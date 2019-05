"Aválanos un traballo serio e honesto"

Para encauzar a miña rebeldía contra as inxustizas.

Porque nos avala un traballo serio, honesto e o estar ao lado da nosa veciñanza cando as súas reivindicacións ante a administración local son xustas e por facer propostas rigurosas a prol da cidadanía.

A nivel político véxome no lugar que decida a cidadanía co seu voto. No persoal, facendo a miña vida diaria.

Silleda é un concello rural aqueixado dos mesmos problemas que o resto, vai esmorecendo e é preciso revertelo. Deberían ser Estado ou Xunta quen fixeran esta labor. Hai que reactivar e diversificar a produción no rural con todas as garantías sanitarias e facer políticas de concienciación na poboación das vilas para que consuman produtos de temporada e de proximidade.