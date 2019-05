Recreos que non tén o móbil

Igual que un pode aprender matemáticas, un idioma novo ou química a través do xogo, tamén se pode facer deporte xogando. E se se trata de recreos tradicionais, por enriba aínda contribuimos a manter o patrimonio inmaterial. Esta é a intención da Xornada de Xogos Tradicionais que, un ano máis, recuperou a importancia da billarda, os bolos celtas ou a chave.

O pabellón 1 do recinto feiral Abanca Semana Verde volveu converterse onte nun fervedeiro de xente, pero non por acoller exames multitudinarios de oposicións nin por ser un ensaio da macro-feira que haberá dentro dun mes. A Xornada de Xogos Tradicionais Galegos BBC (billarda, bolos celtas e chave) congregou aquí a preto de 300 estudantes de 13 centros educativos da provincia dende primeira hora da mañá e ata media tarde. Os mozos, ademais de descubrir os encantos destes tres xogos, tamén puideron demostrar as súas habilidades noutras disciplinas como a petanca, o futsal 6, o tiro con arco ou a loita. Houbo, tamén unha actividade de acción musical.

Á xornada acudiu o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa. O político defendeu "o dereito inalienable do neno de xogar, polo que a Xunta promove unha educación para os nosos pequenos na que o deporte sexa unha disciplina imprescindible". Lete fixo mención tamén ao programa Xogade, que xunta 15 modalidades deportivas dentro da actividade deportiva escolar e que conta xa con 126.350 nenos mutualizados. "Deste xeito, damos cumprimento a un dos nosos obxectivos prioritarios: fomentar e estender o deporte educativo e saudable a toda a sociedade desde as idades máis temperás", engadiu. Lete tamén fixo fincapé en que a billarda, os bolos celtas ou a chave, e en realidade todo o deporte popular, son "parte fundamental do noso patrimonio etnolúdico, o xeito que temos os galegos e galegas de relacionarnos coa xente a través do deporte". Non cabe dúbida de que na xornada de onte moitos dos asistentes non tiveron a tentación de botar man do móbil nin para consultar a hora.