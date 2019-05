Os alumnos do IES Laxeiro de Lalín farán na mañá de hoxe un acto reivindicativo co que vanse unir á nova campaña de Save The Children contra os bombardeos de centros de ensino e hospitales nos distintos conflitos armados. O evento terá lugar no segundo recreo da xornada escolar, a partires das 12.30 horas, cunha concentración e a lectura dun manifesto a prol da iniciativa da organización non gubernamental.