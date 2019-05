A Estrada elige la Festa do Salmón para rendir un tributo póstumo a su gran valedor Luis Reimóndez

El que fue todo un embajador de la Festa do Salmón no llegó a lucir en la solapa de su chaqueta un Salmón de Ouro. Durante años Luis Reimóndez Fernández dirigió el Centro de Iniciativas e Turismo (CIT) de A Estrada, al que por tradición corresponde la elección del pregonero de la fiesta gastronómica por excelencia del municipio estradense y también entidad que promovió el nacimiento de esta celebración en la década de los 70 para poner en valor la tradición salmonera del municipio. El Concello resolvió este año concederle la citada distinción a título póstumo, haciendo que por vez primera se otorguen cuatro Salmóns de Ouro en lugar de tres.

Los otros tres homenajeados de este año serán la asociación Codeseda Viva, por su gran implicación en el impulso del Camiño da Geira e dos Arrieiros; Hijos de Rivera, por el respaldo que el grupo empresarial viene demostrando al sector de la manzana y la sidra de A Estrada y el que será el pregonero de la XLVI Festa do Salmón, el investigador, profesor y crítico literario Armando Requeixo Cuba.

El edil estradense de Cultura, Juan Constenla, presentó en la mañana de ayer toda la programación diseñada este año por el Concello para la celebración de esta fiesta. Le acompañó, en representación de los hosteleros locales Adriana Abelleiro. Como cada tercer domingo de mayo, A Estrada sacará el máximo partido culinario a este pez, ofreciendo a vecinos y visitantes la ocasión de saborearlo de hasta 48 formas distintas, tanto a través de la degustación popular del domingo como mediante las jornadas de tapeo que arrancan hoy mismo. En ellas participan 28 locales, con un precio de dos euros por tapa

| Hoy. La degustación del "rey del río" arranca hoy en nueve establecimientos de A Estrada: Argentinos Burguer, Boliche, Bodegón, Velis Nolis, O Paseo, As Tres Portiñas, Os Peares, Val Fresco y O Asador de Leo. A partir de las 20.30 horas habrá música en las calles con Os Regatos y Os Ke Hai. Ya desde las 21.30, la Zona dos Viños será el escenario para la Festa Movida Anos 80, con la participación de Teo Cardalda y músicos estradenses. Esta fiesta temática contará con carpas instaladas por el Concello, ante la previsión de lluvia. Habrá ambientación y se invita a los estradenses a acudir vestidos acorde a la década que inspira esta celebración.

| Mañana. La actividad arranca a las 10.00 horas con la inauguración, en la Sala Abanca, de la exposición de bonsais. A las 12.00, ya en la alameda municipal, será la tradicional ofrenda floral con motivo de las Letras Galegas. Este año correrá a cargo de Rosario Golmar y será la actividad que estrene los renovados jardines estradenses.

En paralelo, la ruta de degustación de tapas de salmón continúa. A lo largo de esta jornada será en O Lar, Acapulco, Bombilla, Nixon, Samaná, Come, Bebe e Cala, Navegación, O Candil y Enredo. Desde las 20.30 horas, música en las calles con Os Ke Hai y Tamparrantán. Por la noche, desde las 22.00 horas, concierto de Xabier Díaz e as Adufeiras do Salitre, el primero que acoja la remozada Praza da Constitución.

| El sábado. La jornada arrancará con el IV Raid Hípico do Salmón en la playa fluvial de Liñares. La ruta degustación llega en este día a Gran Vía, Oasis, Don Juan, Eureka, O Café de Xulia, Andalucía, Vasan, Amadeus, Mesón da Estrada y Nicol's.

La actividad deportiva continúa por la tarde, con el Rafting do Salmón en el Ulla y la Ruta do Salmón de BTT. Además, la nueva alameda de A Estrada acogerá una tarde (de 17.00 a 20.30 horas) de juegos malabares, trapecistas y circo de calle. Ya desde las 18.00 horas, Tequexetéldere celebra su Festival Folclórico, contando con el grupo Rosa del Azafrán, de Toledo. La música continuará desde las 20.30 en la calle con Tamparrantán. A esta misma hora está prevista la colocación, en la Praza da Constitución, de una escultura en homenaje al peregrino y realizada por el artista Cándido Pazos. El acto estará amenizado por Troula Animacións. En este mismo espacio, desde las 22.00 horas, ofrecerá un concierto Iván Ferreiro, con entrada gratuita.

| El domingo. El día grande de la Festa do Salmón arrancará con la apertura de la exposición de bonsais. A las 12.00 horas será la lectura del pregón y la imposición de las insignias Salmón de Ouro a los referidos homenajeados, desde las 12.00 horas en el Teatro Principal- Media hora después, y en la Praza do Mercado, comenzará el espectáculo culinario Sabor, a cargo de Culturactiva, toda vez que comenzará un taller de montaje de moscas de pesca.

La degustación popular del salmón se realizará en el Novo Mercado y la Praza do Mercado, contando con una decena de restauradores participantes. Cada uno de ellos servirá dos pinchos de salmón, a un precio de cuatro euros la bandeja. En el entorno habrá actividades infantiles y ambientación musical. Este día de fiesta se cerrará con música, de la mano de la Coral Polifónica Estradense. La agrupación ofrecerá un concierto, a partir de las 19.30 horas en el Teatro Principal.