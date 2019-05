Jesús Sánchez Mosteiro: "É necesaria unha forma diferente de facer política, con diálogo e educación"

Pregunta. Por que está vostede en política?

Resposta. A parte de porque me gusta, estou porque creo que é necesaria unha forma diferente de facer política, onde prevaleza o diálogo e a educación, e onde a principal meta sexa chegar a acordos que favorezan ao maior número de persoas posibles.

P. Por que deberían votalo os seus veciños?

R. Porque o noso programa electoral é o máis realista e viable para Agolada e porque non enganamos con falsas ou vagas promesas.

P. Onde se ve vostede despois do 26-M?

R. Despois das eleccións municipais véxome no lugar máis idóneo para traballar polos intereses do meu municipio e co compromiso firme de velar polo benestar dos meus veciños. E, por suposto, sen perder nunca as ilusións e as ganas de traballar que me levaron a dar o paso á política, e tendo como bandeira a igualdade,a constancia e a humildade.

P. Por onde pasa o futuro do seu concello?

R. O futuro pasa por un cambio nas políticas sociais, económicas e culturais. Onde o campo recupere todo o seu valor e potencial e poñamos freo ó despoboamento.