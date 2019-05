Crespo confía en que la compañía pueda dar marcha atrás

El Partido Popular lalinense valoró la decisión de Viravolta desde la prudencia y su candidato a la Alcaldía, José Crespo, dijo confiar en un cambio de postura de la compañía. Y, además, apuntó a la posibilidad de que a partir del 26 de este mes se pudiese sentar con representantes de Viravolta "para no solo evitar el cierre del museo, sino también para potenciar esta colección".

Crespo, que califica la colección del Museo Galego da Marioneta como una "colección única y singular", subraya que es conveniente trabajar desde dos frentes: uno sentándose con los miembros de la compañía lalinense para evitar "que se cierre un atractivo importante para Lalín" y la segunda fase pasaría por la potenciación de estas instalaciones para convertirlas en un polo de atracción de flujos turísticos en beneficio del municipio.

Aprovecha este anuncio para garantizar que si recupera el poder reabrirá el aula de la UNED, solucionará los problemas del conservatorio o retirará la valla de la calle Principal o atenderá los arreglos en el rural. Reprocha al gobierno que presuma de ahorro, pero no sea capaz de solucionar cosas importantes y necesarias. "En estos últimos cuatro años sobró dinero para chilindradas, pero no para cosas importantes y está demostrado que no fueron capaces de gestionar el apoyo que precisaba Viravolta para continuar con este proyecto singular y pionero en Galicia", dijo. Lamenta que sí hubiese fondos municipales para un estudio para el museo "que se intentó entregar a una afín y que se rechazó cuando fueron cogidos con las manos en la masa", pero no de buscar una solución económica con la que dar continuidad al museo. Crespo dice, además, que el Pazo de Liñares está infrautilizado y en cuatro años su oferta se ciñe a "un par de salas abiertas con escaso interés para el visitante".

Local social en Carragoso

En otro orden de cosas, el PP se compromete a construir un local social y un parque en Carragoso para los vecinos de esta zona y los de A Trigueiriza y A Corredoira. Y critica a Compromiso por Lalín por ir a rebufo y e ir por detrás de lo hablado por Crespo con los vecinos de esta zona.