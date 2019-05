Urgen que se dote a los centros de Forcarei de los cuatro médicos que tenían asignados

Usuarios y representantes políticos unieron ayer sus voces para volver a protestar por la falta de facultativos de Atención Primaria en el Concello de Forcarei. Vecinos del municipio se pusieron en contacto con esta Redacción para denunciar que el centro de salud de Soutelo de Montes estaba en la pasada jornada sin médico, una situación que también quisieron hacer pública los grupos municipales de BNG y Foro Forcarei. Incide esta fuerza, unida en el contexto de la convocatoria de elecciones municipales, en que este tipo de incidencias produce "situaciones de desatención preocupantes".

Según explicaron, el centro de Soutelo de Montes no tenía ayer facultativo, "ya que no se cubre el permiso del titular a pesar de que desde la semana pasada el Sergas sabía que se iba a ausentar", aseguran. Inciden en que esta falta de médico obliga a desplazar las urgencias y cuidados programados al centro de salud de Forcarei, "teniendo que asumir los usuarios, muchos de ellos pensionistas, los gastos de desplazamiento", remarcan desde estas fuerzas políticas.

En este contexto, subrayan que si la misma situación de ayer se hubiese producido la semana pasada, se daría la circunstancia de que en el centro de salud de Forcarei había "solo un médico, en horario de 10.00 a 13.00 horas, en lugar de los dos asignados por el mismo empeño de la Consellería de Sanidade de no atender las bajas del Concello de Forcarei y, por tanto, toda la población del municipio sería atendida por un único médico tres horas", sostienen.

"Creemos inaceptable esta situación y exigimos que la ley de refuerzo de actuaciones prioritarias de la Xunta de Galicia deje de ser solo propaganda electoral y se dote al Concello de Forcarei de los cuatro médicos que tenía asignados", exigen Foro Forcarei y BNG. "Los concellos del interior, en los que el envejecimiento y la pérdida de población es más acusada no podemos seguir perdiendo servicios, es urgente e imprescindible que las administraciones no nos discriminen", añaden. En esta línea, estas fuerzas municipales exigieron ayer que el municipio preste esta atención con los médicos que tiene asignados. Advierten de que, si la situación no se soluciona, volverán a convocar a los vecinos a salir a la calle "para defender la continuidad de la atención médica como hicimos el año pasado y con ausencia de la alcaldesa de Forcarei", manifestaron.

Esta Redacción se puso en contacto ayer con Sanidade en relación a la falta de médico en el centro de salud de Soutelo de Montes. Se apuntó únicamente que no se trata de una cuestión de recursos económicos sino de recursos humanos, ante la falta de sustitutos para hacer frente a todas las incidencias de índole diversa que pueden motivar la ausencia del profesional asignado a cada centro. Subrayan que este tipo de situaciones, si es posible, se cubren a través de una intersustitución, asumiendo otro profesional el cupo de pacientes del facultativo que falta a través de una reglada y remunerada prolongación de la jornada.