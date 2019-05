"Sei as necesidades básicas deste pobo, porque vivo aquí os 365 días"

A loita contra o despoboamento rural | Escollín a aldea de Senra porque so queda unha casa habitada das oito que había, todas elas válidas para restaurar. Somos un concello no que non se está fomentando o rural, que está desaparecendo, necesitamos asentamento de poboación e traballo, e atención urxente aos nosos maiores.

Por convicción e polas necesidades de Rodeiro. Levo 26 anos en política, no PSOE, pero deixeino pola imposición dun candidato a dedo que vive en Bertamiráns, ao lado do alcalde en funcións ao que criticamos por iso desde hai oito anos.

Porque son gandeira e sei as necesidades básicas e importantes deste pobo, xa que as vivo todos os días, porque vivo aquí os 365 días do ano e as 24 horas do día.

Gustaríame verme no Concello, loitando por todos, pero nunca deixando a miña vida no rural.

O futuro pasa pola creación dun polígono industrial, mixto ou público, non privado, para lograr asentamento de empresas e que non se vaia a xente nova. Tamén arreglar as pistas do rural, que pademos os gandeiros, e contratar persoal para axuda a domicilio. Tamén pasa por manter a ESO no colexio.