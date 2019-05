Obras que caminan con demasiada calma

El Concello de Lalín acometió en los últimos meses distintas actuaciones en espacios públicos como calles para avanzar en un proyecto de humanización con el que se pretende conformar una trama urbana con más protagonismo para las personas y menos para los vehículos. Con las dificultades propias de cada obra, la mayor parte de ellas se concluyeron dentro de los plazos establecidos, pero hay dos -sobre todo una- que llaman especialmente la atención: las humanizaciones de Praza de Galicia y de la calle Wenceslao Calvo Garra.

La tercera fase de adecuación del espacio público situado enfrente del consistorio, de unos 8.000 metros cuadrados, fue adjudicada por el grupo de gobierno en septiembre del año pasado, si bien la obra física no arrancó hasta mediados de noviembre. La UTE formada por las sociedades Bcnor Gestión y Soluciones Avanzadas y Barnacle se llevó un contrato por un importe de 139.139 euros. El tiempo empezó a transcurrir y tanto en el seno del grupo de gobierno como muchos de los vecinos que residen en O Regueiriño o transitan por este punto en dirección al Paseo do Pontiñas empezaron a percatarse de que la imagen que mostraba la plaza apenas variaba en semanas. La ejecución material de un encofrado de hormigón, en formato circular, parece que resultó demasiado complicada de resolver y los días transcurrían sin que se produjesen avances perceptibles. El proyecto fue financiado con cargo a los remanentes de la cuenta de 2016. Algunos expertos aventuraban que la obra no se materializaría dentro de los plazos establecidos e incluso apuntaban a que esta no sería una experiencia muy satisfactoria, desde el punto de vista económico, para la adjudicataria.

El tiempo pasaba y el ejecutivo municipal anunciaba que los vecinos podrían disfrutar de la nueva plaza del consistorio para la Feira do Cocido. Pero tampoco fue de esta vez. Tras la autorización de las prórrogas a la empresa, el Concello hacía público el pasado 22 de marzo la imposición de una multa a la UTE por incumplimiento de los plazos establecidos. La ley que podría ser aplicable en estos casos faculta a la administración municipal para imponer una sanción económica de 2 euros por cada 10.000 del importe de adjudicación y día de demora. Según los tiempos administrativos legales, la obra tenía como fecha límite para su finalización el pasado 8 de marzo; es decir, hace ya más de dos meses.

Si el acondicionamiento de la Praza de Galicia apenas supone perjuicios para los ciudadanos al tratarse de un amplio espacio público en el que no hay negocios y los accesos a viviendas están garantizados, más problemas -los comunes en estos casos- genera a vecinos y establecimientos la humanización de la céntrica Calvo Garra. Los trabajos de humanización de esta rúa, que cambiará su fisonomía con un moderno diseño que incluye aceras más amplias y la supresión de uno de los márgenes de estacionamiento, dieron comienzo a finales de enero. El proyecto había salido a concurso por 184.500 euros y fue adjudicado a Nexia Infraestructuras en 166.724. El fin de obra debía haberse firmado el pasado 28 de marzo; en consecuencia, el incumplimiento del plazo se aproxima a los dos meses. Esta actuación se financia con fondos procedentes del Plan Concellos de la Diputación provincial. Algunas fuentes aseguran que en la demora de esta obra tiene que ver la dificultad para contratar mano de obra especializada, pero lo cierto es que todavía no ha sido rematada. Desde que arrancaron las obras el Concello decidió no cortar al tráfico las calles Principal y Loriga los fine de semana para no ocasionar más problemas a la circulación y no son pocos los que echan el falta que estas rúas estén libres de coches entre el viernes por la tarde y el domingo.

La ley electoral prohibe expresamente la celebración de actos de inauguración como podían ser los dos citados proyectos de humanización, aunque en caso contrario tampoco sería posible organizar el tradicional corte de cinta; un acto cada vez más en desuso quizá por parecer arcaico. Pero en estos casos, ni así llegarían para el día 26.