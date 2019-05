"Non temos medidas estrela, senón propostas para mellorar a vida cotiá"

Momento ilusionante | Elixín unha fotografía actual, feita para a campaña das eleccións municipais do vindeiro 26 de maio. Elixina porque foi realizada en Rodeiro, e que a vexetación representa para min todo o potencial do rural e o futuro. Correspóndese, ademais, polo proxecto político, cun momento ilusionante da miña vida.

Ten moito que ver coas miñas vivencias, a miña ideoloxía, o partido ao que pertenzo, xente que teño a sorte de coñecer e á miña percepción de cómo se deben resolver os problemas máis importantes e á forma de facelo.

Porque imos gobernar para todos e pensando nas necesidades reais das persoas, en resolver as cuestións que lles máis preocupan. Para iso hai que escoitar e ímolo facer. Non temos medidas estrela nin promesas que non imos cumprir, senón propostas que fagan mellor a vida cotiá das persoas e a súa relación coa contorna, para que ninguén quede excluído, que teña servizos viva onde viva, e para que os mozos que desexen vivir en Rodeiro non teñan que marchar.

Á fronte do Concello e traballando coa xente.

Por converterse nun concello de futuro en todos os aspectos.