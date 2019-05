Miguel Pereira Pola: "Creo que llego en mejores condiciones que cuando fui al Mundial el año pasado"

El 2018 fue un año especial para Miguel Pereira. El entrenador personal decidió apuntarse a la Copa de España para acompañar a una amiga a la que preparaba para debutar en el mundo del culturismo natural. A partir de ahí comenzó una temporada increíble que culminó con un segundo puesto en el Campeonato del Mundo dentro de su categoría. Ese subcampeonato puso el listón muy alto al deportista que sin embargo aceptó el reto de prepararse, esta vez con más tiempo y planificación, para una temporada en la que intentará pelear de nuevo por competir en las primeras posiciones, tanto a nivel nacional como internacional.

-¿Cuál es el punto de partida de esta temporada?

-Será en Madrid, el próximo sábado. Allí se disputa la Copa de España, clasificatoria para el Campeonato de Europa. La clasificación directa es para el que gana, mientras que el resto los decide el seleccionador nacional. No hay un límite de plazas. Si él ve que el segundo, tercero o cuarto no son buenos, puede no convocar a ninguno. Tiene sin embargo mano libre para convocar a tres o cuatro más además del ganador.

-¿Cómo llega a esta primera competición?

-Esta vez tuve tiempo real para prepararme y creo que llego en mejores condiciones que el año pasado tras mi preparación para el Mundial. Mi trabajo este año ya está hecho y estoy bastante contento. Es duro pero creo que llego con posiblemente dos kilos más que al Mundial. Es mucho.

-¿Cuándo dio comienzo esa preparación?

-La empecé tres semanas después del Mundial, a finales de noviembre. Estuve varias semanas mareando la perdiz para ver si lo hacía o no y al final me decidí. Tuve que hacerlo al cien por cien porque para una cosa así tienes que ir con todo. Ahora estoy en la puesta a punto final. Estoy en esa guerra de intentar perder grasa pero intentando conservar músculo. Llevo en esa fase sobre doce o catorce semanas.

-¿Cómo fue esa preparación de más de cinco meses?

-Pues siempre hago entrenamientos de fuerza para estimular la masa muscular. Esos no los cambio, los mantengo durante toda la preparación. Luego puedo trabajar más o menos pesado. Serían aproximadamente seis días a la semana. La gente me pregunta si hago mucho cardio o si voy a correr. La verdad es que lo único que hago es acompañar un poco caminando. Hay semanas en las que metes muy poca energía y el cuerpo para compensar tiende a moverse menos. Lo que hago es hacer treinta minutos de bici suave o caminar treinta o cuarenta minutos.

-Es sin embargo un trabajo muy constante.

-Mi único día de descanso son los domingos. Luego está la dieta, que es algo que sí que te exige todos los días. Básicamente lo que hago es bajar los carbohidratos y aumentar un poco el consumo de proteína y grasas. Tomo mucha carne, pescado, huevo y un poco de aceite de oliva para la grasa.

-¿Hay momentos más duros que otros?

-Sí, porque bajas mucho de energía. Llegas a momentos en los que a nivel físico te notas muy cansado y eso también te afecta a nivel mental. La energía en alimentación es básica y se nota cuando no tienes. Además, no puedes dejar de entrenar, no hay que dejar de trabajar... Esas cosas influyen. Se busca además un efecto en el cuerpo. Hoy por ejemplo estoy comiendo un poco menos de lo normal y mañana comeré todavía un poco menos. Lo que buscas es reducir carbohidratos para hacer lo que se llama una carga. Ahora estos días meteré muchos carbohidratos. Es algo que ya está estudiado y para lo que ya hice varias pruebas en este tiempo. Ahora mismo el músculo está demandándome energía. Al dársela consigues que el músculo se hinche estos días. Ganas musculatura. Ahí es donde calculo sacar esos kilos de más con respecto al año pasado. Tal y como estoy ahora mismo lo veo bastante factible.

-¿Qué es lo que busca con su trabajo?

-Buscas músculo grande y máxima definición, lo que quiere decir el mínimo de grasa. Tienes sin embargo que ir con una balanza porque si rascas mucho con la dieta para perder grasa haces que el músculo se desinfle. Luego hace falta mucho espejo. Tienes hacer las poses para ver donde luces más.

-¿Cuál es su calendario para esta temporada?

-Primero la Copa de España. Si me clasifico tendría el Europeo, el 1 de junio en Manchester. Después, a mediados de octubre, sería el Campeonato de España y si tengo plaza para el Mundial sería a principios de noviembre en Francia.

-Hay mucho tiempo en medio.

-Sí, pero por el medio volvería a comer, me equilibraría hormonal y mentalmente. Es una fase para intentar entrenar fuerte y mejorar algunos puntos. A estos niveles y con esta edad es más difícil mejorar. Al principio mejoras mucho pero llega un momento que es más complicado. Puedes pulir detalles mínimos.

-¿En que categorías compite?

-En las dos de menos de 75 kilos. Son la categoría libre y categoría máster.

-¿El subcampeonato del Mundial le mete presión este año?

-No, para mí fue un aliciente. Es cierto que me quedó la espinita porque estuve muy cerca pero si hubiese ganado no estaría tan metido en intentar mejorar. No tengo mucho que ganar. Lo fácil sería haber parado el año pasado. Si nos sigues sin embargo, no aprendes.