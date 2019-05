De la lucha libre a la pasarela

Estudia Enfermería en la USC y se presentó al certamen "por curiosidad". Animada por sus amigos, Iris Miguélez compitió el sábado junto otras 26 jóvenes por el titulo de Miss Grand Galicia, un concurso que además de la belleza física tiene en cuenta cualidades como la personalidad, la comunicación o la implicación en cuestiones sociales como la no violencia.

Iris Miguélez tiene 21 años y hasta segundo de Bachillerato compaginó sus estudios con las competiciones de lucha libre con el club Keltoi, con el que llegó a ganar un bronce en un torneo español en 2015. Pero tras una lesión, los médicos le recomendaron abandonar este deporte. Así que tras terminar su formación académica en un centro de alto rendimiento en Pontevedra, inició cursos de Enfermería. A primera vista, parece que la vida de esta joven nada tiene que ver con las pasarelas y la moda. Pues no es así. "Sí me atrae el mundo de la moda, vi el anuncio del concurso de Miss Grand Galicia y me picaba la curiosidad de probar". Pasó un casting inicial y en la gala del pasado sábado en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, esta cruceña coincidió con otra joven que representaba a Lalín, una de A Estrada y una tercera que acudía en nombre de la Comarca de Deza. De las 27 totales, el jurado escogió primero a 15, después a 10 y finalmente a 5. Además de realizar dos pases con ropa de las tiendas del centro comercial (uno en traje de baño y otro de fiesta), pasó con éxito la prueba de discurso "sobre la importancia de inculcar valor como el amor y el diálogo para frenar las guerras" y la pregunta en la que tenía qué decir que la diferenciaba a ella del resto de competidoras. Aquí "hice hincapié en mis cualidades", apunta.

Reconoce que no estaba nerviosa al principio del certamen, a pesar de que sí le impone hablar en público. Pero conforme iba manteniéndose en el top 15, en el 10 y después entre las cinco primeras, los nervios sí iban en aumento. Hasta que al final, cogida de la mano de Tania Chaves, Miss Grand Vilagarcía de Arousa, el jurado escogió a esta para representa a la comunidad gallega en el Miss Grand España 2019, previsto para el 7 de julio en Amuero, Cantabria. Iris Miguélez también estará en esa final estatal, en calidad de Miss Grand Costa Gallega. Todas las participantes estarán unos días antes en la localidad de la gala, para disfrutar de diversas actividades, igual que ocurrió en la final gallega de As Cancelas. Sesiones de cine o clases magistrales de pasarela conformaron el programa lúdico para las jóvenes. "Salí muy contenta de esta experiencia, porque creí que iba a encontrarme con mucha competencia y malas caras, y no es así. Hubo un compañerismo impresionante", confiesa. Ahora, cuenta los días para la fase estatal.