"Cumprimos a palabra e actuamos desde a cercanía, escoitando a todos"

Desde sempre me interesou a política, sobre todo desde a miña época universitaria. Logo tiven o empuxón dun amigo, Fafián, para dar o salto á política local.

Somos unha xente que cumprimos a palabra dada. Mostra delo é a execución de proxectos que eran impensables hai un par de anos. Desde a cercanía, escoitando absolutamente a todos os veciños, independentemente da ideoloxía política.

Sendo alcalde, aínda que en política sempre hai que ser prudentes, e traballando desde o minuto un.

Hai que empezar dos máis pequenos ata os maiores, con servizos de calidade suprema aos nenos, conciliación de excelencia na idade escolar, seguir articulando medidas para que os xóvenes se queden a vivir do campo e co remate do edificio polivalente para aglutinar a atención total aos maiores.