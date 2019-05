Cruces demanda a Sanidade que cubra la ausencia del pediatra

El Concello de Vila de Cruces remitió ayer una solicitud a la Xerencia do Servizo Galego de Saúde y a la Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade para que supla la carencia del servicio de pediatría en el centro médico cada vez que el titular está ausente por días libres, baja o vacaciones.

En el escrito, el Concello señala que desde hace meses "el servicio de pediatría que se presta en el centro de salud no se realiza de forma continuada", ya que cada vez que el especialista está de vacaciones o de días de asuntos propios, Sanidade no cubre la plaza con un médico sustituto. La situación "esta causando un profundo malestar y perjuicio a la población", ya que los cuatro médicos de familia del centro tienen una considerable carga de trabajo y los pacientes deben esperar bastante tiempo para ser atendidos. Es más, uno de los facultativos, el doctor Abal, presta atención también todos los días en el consultorio de Merza durante una hora y media. El pediatra vuelve faltar esta semana.