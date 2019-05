"Vendo o que fixeron, ningún dos actuais partidos me da expectativas de futuro"

Xustiza igual para todos | O noso labor principal é a xustiza en toda a súa amplitude, de aí que a foto sexa no Xulgado de Lalín, que representa a xustiza por igual para todos. Traballaremos con "humildade e xustiza", como di o noso eslogan, de maneira que "imos levantar as alfombras do Concello cando entremos" e poñelo en coñecemento de todos os habitantes da comarca.

Xustiza igual para todos | O noso labor principal é a xustiza en toda a súa amplitude, de aí que a foto sexa no Xulgado de Lalín, que representa a xustiza por igual para todos. Traballaremos con "humildade e xustiza", como di o noso eslogan, de maneira que "imos levantar as alfombras do Concello cando entremos" e poñelo en coñecemento de todos os habitantes da comarca.

Estou en política porque ningún dos partidos actuais, vendo o que fixeron, me da expectativas de futuro para esta vila, onde nacín e onde quero que se críen os meus futuros fillos e os meus netos.

Porque presentamos un programa diferente, no que non prometemos nada que non poidamos cumprir, así non mentimos a ninguén. Faremos algo que non fixeron ata agora os políticos que nos gobernaron, que é facelo para todos sen diferencias e estar ao lado dos veciños para axudalos e asesoralos ante calquera inxustiza,de aí que a nosa sede permanece operativa 24 horas durante o ano para todos e non so en eleccións.

No Concello traballando para todos por igual.

O futuro pasa por un cambio que se prometeu tantas veces e que nunca chegou, hai outra forma de facer política e nós queremos e sabemos como facela.