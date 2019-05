"Son un cidadán que decidiu cambiar este conformismo de queixarse e non facer nada"

Na miña aldea | Crieime na aldea de Bermés do Fondo onde levo corenta anos disfrutando da natureza, dos animais e dos veciños que tantas cousas me ensinaron. A miña familia, xunto con todos os bos recordos, téñoos aquí. Son mestre e encántame o meu traballo, é unha grande responsabilidade ensinar e orientar hoxendía a quen nos coidarán nun futuro.

Na miña aldea | Crieime na aldea de Bermés do Fondo onde levo corenta anos disfrutando da natureza, dos animais e dos veciños que tantas cousas me ensinaron. A miña familia, xunto con todos os bos recordos, téñoos aquí. Son mestre e encántame o meu traballo, é unha grande responsabilidade ensinar e orientar hoxendía a quen nos coidarán nun futuro.

Son un cidadán que decidiu dar un paso adiante e cambiar este conformismo de queixarse e non facer nada. Non entendo como os partidos están máis pendentes de enfrentarse ca de sumar e traballar polo benestar social.

Chegamos para escoitar aos veciños e solucionar os problemas diarios. Non pretendemos ser uns políticos profesionais senón uns bos xestores e administradores de todos os recursos e do gran potencial que ten o noso concello. Lalín ten que volver a ser o corazón rural de Galicia.

Despois do 26-M estarei onde os veciños o decidan pero seguirei sendo o mesmo.

O futuro está nos veciños e deles depende voltar ao monopolio e as grandes inversión do PP, seguir catro anos máis de abandono absoluto do rural, comercio, instalacións deportivas? ou confiar en Ciudadanos; a nosa prioridade é escoitar a todos.