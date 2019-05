"Os meus veciños saben que os represento e que non estou por riba de ninguén"

Verde esperanza | Gústame o Lalín rural, onde me criei, e tamén o urbano. Un non sería posible sen o outro. Gústame pasear e percibir a autenticidade de moitos veciños aos que lles apetece falar e escoitar. Fago esta foto polo verde da natureza, da cor verde esperanza, da cor verde do meu partido de centro. Existe un mundo máis alá das redes sociais e da prensa.