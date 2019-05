"Dóeme ver como Lalín vai esmorecendo, pois sei o que custou convertelo no que é"

Comezo da reconquista | Esta foto con Maribel ten para min unha dobre significación: porque cando un se adica á política coa intensidade coa que o fago eu non hai moitos momentos para a familia, a gran damnificada; e porque foi tomada o pasado 11 de novembro, día do multitudinario magosto popular que marcou o comezo da reconquista do goberno de Lalín.