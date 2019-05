"So coa implicación cidadá faremos un Lalín do que estean orgullosas as xeracións futuras"

O patio da miña infancia | Estou no patio das casas baratas. Escollín este sitio porque foi na rúa Pardo Bazán, na casa da miña tía avoa Carmiña e Enrique, onde pasei case toda a miña infancia, xogando na beirarrúa, nas calellas e nos patios de arriba e de abaixo. Indo ao "heladero" por lambetadas, ao ultramarinos de Mari Carmen e ás tendas das galerías Colón.

O patio da miña infancia | Estou no patio das casas baratas. Escollín este sitio porque foi na rúa Pardo Bazán, na casa da miña tía avoa Carmiña e Enrique, onde pasei case toda a miña infancia, xogando na beirarrúa, nas calellas e nos patios de arriba e de abaixo. Indo ao "heladero" por lambetadas, ao ultramarinos de Mari Carmen e ás tendas das galerías Colón.

Quero o Concello de onde son e no que vivo e queremos convertelo nun lugar de tolerancia e diversidade. Vexo a política como un xeito de transformar a realiºdade; por iso, formamos a PAC. Tiña claro que o cambio chegaría coa xente que estabamos fartas das políticas clientelares do PP. Dixemos basta e actuamos.

Somos a candidatura máis dinámica, intelixente e participativa. Defendemos un xeito diferente de facer política, lonxe do caciquismo e preto das persoas, pois só coa implicación da cidadanía poderemos facer un Lalín do que estean orgullosas as xeracións futuras.

Cunha responsabilidade política e facendo realidade as propostas da PAC.

Pola protección do noso medio, as políticas de benestar, a remunicipalización dos servizos, a xestión sustentable do territorio e a potenciación dos lazos comunitarios para facer unha comunidade viva.