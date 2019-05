El PP firma "con los vecinos" un contrato de quince puntos encaminados a crear empleo

El Partido Popular de Lalín firmó ayer simbólicamente "con los vecinos" un contrato de quince puntos que concentran un programa mucho más amplio "para transformar" el municipio con la creación de empleo como principal bandera. "Nos vamos a desvivir por que Lalín vuelva a tener pleno empleo", afirma su candidato, José Crespo.

"Los contrarios presentan cada uno sus ofertas pero luego las tendrán que discutir entre ellos. En cambio, nuestro único contrato es con los vecinos", afirma el alcaldable popular. Considera que sus rivales formulan propuestas sin coherencia. "El BNG dice que su prioridad será el rural, con lo que reconoce no lo ha sido en este mandato. La PAC propone remunicipalizar servicios, pero mientras estuvo en el gobierno, con su voto decisivo, apoyó todas las privatizaciones de contratos. Y Cuíña y Santalla hacen un tándem para comprar la Carballeira de Barcia, excluyendo a Paco y Lara", resume.

El exalcalde defiende como "impecable" su gestión económica y la consecución de fondos de otras administraciones, algo que, a su juicio, no ha hecho el actual ejecutivo, al que también cuestiona que saque pecho por haber eliminado la deuda, pues "no toda fue por voluntad propia". "Si no ejecutas el presupuesto, una parte del mismo tiene que ir, por ley, a amortización de deuda", apunta Crespo, que subraya que los remanentes no son sinónimo de buena gestión, sino de falta de inversión pública.

| Rebaja de la AP-53. El PP se compromete a dar la batalla para lograr un abaratamiento del peaje.

| Cuarta fase de Lalín 2000. "Todo lo que hacemos obedece, fundamentalmente, al objetivo de crear empleo, que resume todo nuestro programa", expone Crespo. Y para ello ve crucial disponer de suelo industrial para atraer empresas.

| Red viaria. Contempla 5 millones de euros para mejorar la red viaria local, que asegura conocer bien, a diferencia de sus rivales: "Ninguno de ellos recorrió las 348 aldeas".

| Agua y saneamientos. El 75% de la población dispondrá de abastecimiento de agua y saneamiento si recupera el mando. Las actuaciones llegarán a todas las aldeas con población suficiente que muestren interés en conectarse a la red.

| Centro de salud. El PP velará por la construcción del Centro Integrado de Servizos (CIS) "para que funcione cuanto antes con las máximas especialidades", señala.

| Centro cívico. El actual ambulatorio pasaría a ser un centro de convivencia, una vez que el CIS esté operativo. Se acondicionaría en colaboración con la Xunta.

| Comercio. Crespo incide en una "apuesta decidida" por el comercio local, "como nunca antes se hizo, ni con nosotros ni con ellos". La inyección prevista es de 100.000 euros, para los socios de la AED y los que no lo son. Quiere que Lalín "vuelva a ser una ciudad de compras".

| Gratuidad del párking. Propone la apertura gratis de las tres plantas del aparcamiento las 24 horas del día durante todo el año. Crespo cree que la instalación sería menos deficitaria si fuese gratuita, ya que lo más costoso son los salarios del personal, que sería reubicado en "otros puestos necesarios".

| Gran plaza. Los populares se reafirman en su proyecto de creación de una gran plaza en el entorno de la iglesia, con el fin de "dinamizar el centro y solventar problemas que tenemos, que no se arreglan poniendo una cancilla".

| Complejo deportivo. Otra de sus propuestas estrella es la construcción de un complejo deportivo con pistas de atletismo homologadas junto al Lalín Arena. Es una iniciativa "transversal" que beneficiaría tanto al deporte como al comrecio y la hostelería locales. Igual que un nuevo campo de tiro.

| Reforma del Cortizo. El campo de fútbol arrastra hoy en día más deficiencias de las que tenía cuatro años atrás, según los populares.

| Aula de la Uned. Mantiene su intención de reabrirla.

| Agencia municipal. La entidad llevaría la gestión cultural, turística y deportiva. Crespo sostiene que permitiría cubrir bajas como las del Lalín Arena o el Conservatorio. Además, entre sus primeras medidas está la elaboración de una RPT del Patronato Cultural -que sería absorbido por la agencia- para poder contratar a tiempo profesores de trompa y trompeta.

| Feira do Cocido. Mantendrá la batalla para lograr que la fiesta sea declarada de interés turístico internacional. Critica la reformulación realizada por el actual gobierno, "que en algún caso gastó el doble que nosotros y no fue a más en nada".

| Edificio de Medio Rural. Crespo pretende recuperar el proyecto del edificio autonómico de Medio Rural. Entiende que el traslado de la oficina es un parche, no la solución.