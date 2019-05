A Praza da Igrexa de Lalín acolle o vindeiro venres, día 17, unha concentración en defensa da lingua galega. Será a partir das 12.00 horas. O acto está organizado polo colectivo Grela Cultural do Deza, e formará parte dos numerosos eventos en prol do idioma con motivo da conmemoración do Día das Letras Galegas.