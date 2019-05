Cuíña pide "prudencia" a la hora de hacer promesas

"Para hacer obra pública hay que tener la economía saneada. A nosotros nos costó cuatro años llenar el hueco de casi seis millones de euros que había en las cuentas del Concello cuando llegamos, y ahora vemos como hay quien hace propuestas que en conjunto no bajan de 16 millones de euros", advierte el candidato a la reelección, Rafael Cuíña. "Cuesta menos prometer que pagar. Menos mal que no van a tener ocasión de empufar el Concello otra vez", proclama.

El alcalde firmó el pasado día 9 el decreto por el cual se amortizaban anticipadamente los últimos préstamos bancarios, casi medio millón de euros, con lo que el Concello pasó a tener deuda cero. En mayo de 2015, el gobierno de Cuíña se encontró con "una situación financiera límite", con una deuda de 5,4 millones, lo que suponía pagar unos intereses mensuales de unos 175.000 euros, apuntan desde Compromiso por Lalín. A finales de 2017, el pasivo se había reducido a 1,7 millones, uno menos de lo previsto, "gracias a una política de control de hasta el último céntimo y de racionalidad en la gestión". El dinero en caja pasó en este mandato de cuatro a ocho millones de euros.

A juicio del alcalde, el Concello "vuelve a poder dedicar sus ingresos a poner en marcha proyectos en beneficio de los vecinos, y no dedicar esfuerzos financieros a pagarles a los bancos alegrías contables del pasado". Por eso, estima importante "no dejar estas cuentas saneadas en manos de quien no supo tener cuenta de ellas y tener criterio a la hora de establecer prioridades de gasto e inversiones racionales".