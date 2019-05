El BNG presenta un programa para un concello en el que poder "vivir y trabajar"

Coinciendo con el primer día de la campaña electoral, el BNG de A Estrada realizó la presentación de un programa con dos ejes principales, crear un concello para vivir y un concello para trabajar. "Presentamos un programa para avanzar y para superar la parálisis de los sucesivos gobiernos del PP", afirmó su candidato a la alcaldía, Xosé Magariños. "No son ideas sueltas ni ocurrencias. Son propuestas hechas para solucionar los problemas de A Estrada".

| Entorno urbano agradable. Magariños recordó que A Estrada tiene que ser "un sitio agradable" para que la gente quiera vivir aquí, tanto los que ya están como otros que puedan llegar. En este sentido lamentó la política del PP de apostar por una única zona verde en el casco urbano. Entre sus propuestas está la diversificación, aprovechando que el pueblo cuenta con zonas arboladas por el caso urbano y huertas de casas que, mediante acuerdos con los propietarios, se podrían usar también como zonas verdes.

| Red viaria coherente. El candidato a la alcaldía recordó que el PP no ha abierto ningún vial en el casco urbano en ocho años. El BNG apuesta por abrir nuevas calles que permitan descongestionar el centro, con una buena prolongación de la Antón Losada hacia la Avenida de Pontevedra y desde la 25 de Xullo hasta las "Colonias". En este sentido también apuestan por crear nuevas zonas de aparcamiento de mejor acceso.

| Un lugar para trabajar. Magariños considera que uno de los fallos del gobierno popular está en su incapacidad para potenciar los recursos del municipio. En este sentido considera clave potenciar el comercio. "Los comercios del pueblo están cerrando pero no hay una política de apoyo. El único interés del gobierno es que venga Mercadona", lamentó el alcaldable. Paralelamente propone la ampliación del polígono industrial de Toedo y la creación del polígono sectorial del mueble de Lagartóns. "Si no tenemos terreno industrial no pueden abrir nuevas empresas pero tampoco puede crecer y modernizarse las que ya hay", razonó el líder nacionalista.

| Mejores comunicaciones. El BNG incide también en la necesidad de mejorar el problema de comunicaciones que viene arrastrando A Estrada y que el gobierno local no ha logrado mejorar. En este sentido considera necesario un mejor enlace con la AP-9 y con Santiago de Compostela. Magariños lamentó también el vial de unión con el Barbanza a través de Barcala o las curvas del Castro Loureiro hacia Pontevedra. Además, apuntó su propuesta de mejorar los viales entre Matalobos y Toedo y entre Santeles y Toedo, ya que ambos son utilizados por tráfico pesado para evitar entrar en el casco urbano.

| Política cultural. El alcaldable defendió la idea de su partido de mejorar el patrimonio de A Estrada. Como ejemplo más claro puso la Torre de Guimarei, un BIC en un estado "vergonzante". "Tenemos un importante recurso que tenemos que cuidar y potenciar", afirmó al tiempo que recordó las importantes muestras del románico en el municipio.

| Política rural. En cuanto al rural, Magariños quiere promover la creación de puestos de trabajo en el rural, además de facilitar el asentamiento de población en una zona que cada vez cuenta con menos vecinos. En este sentido considera clave dotar al rural de servicios básicos y de calidad. Además, apuesta por pelear por precios justos para los productos agrícolas.