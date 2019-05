El Bloque muestra su "alegría" por el giro del PSOE sobre el gran parque de Silleda

Tras conocer que el PSOE incluye en su campaña electoral la creación de un parque urbano en la manzana entre Trasdeza, Progreso y Emilio Alonso Paz, el Bloque muestra su alegría "por el cambio de posición de los socialistas sobre la necesidad de esta zona de esparcimiento en el corazón de la villa". El BNG llevó una propuesta muy parecida a pleno en septiembre de 2017, que contó con el respaldo de los populares pero que frenó la mayoría absoluta del gobierno socialista, alegando que no pondría en jaque la viabilidad económica de los gobiernos sucesivos.

En cualquier caso, el Bloque recuerda que este espacio verde en el casco urbano también formará parte de su programa electoral. "Entre las dos fuerzas políticas malo será que no se lleve a cabo. Y por si es una idea pasajera, estaremos ahí para hacerla recordar", añaden desde el partido.

La lista que encabeza Tania Cornado comienza a desvelar otros proyectos que también forman parte de su programa, que toca tanto la financiación local como los servicios públicos, el desempleo y el patrimonio. Así una de las medidas está orientada a mejorar las dotaciones de los dos CEIP públicos. En el caso del de Silleda, el Bloque considera necesaria la construcción de un patio cubierto para que los niños no se mojen durante el recreo. En el colegio Ramón de Valenzuela, de A Bandeira, es preciso un corredor cubierto hasta el punto de recogida en el aparcamiento de autobuses. El BNG considera "hiriente" que los estudiantes del CEIP de Silleda no puedan salir del edificio cuando llueve por falta de ese patio cubierto, y añaden que "veinte años reclamando esta inversión habla de la poca sensibilidad de la Xunta y de los distintos gobiernos municipales".

Remunicipalizar el SAF

Otra de las promesas del Bloque es la recuperación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para su gestión municipal. Recuerda que la privatización no solo no mejoró su funcionamiento, "sino que empeoró el servicio y las condiciones laborales de las trabajadoras", que con la anterior concesionaria, Serinter, hubo numerosas polémicas por retrasos en los salarios y abono de las horas de trabajo por debajo de lo que marca el convenio. Para el Bloque, también es conveniente rebajar los impuestos de IBI y de bienes rústicos "hasta equipararlos con concellos de nuestro entorno", como apunta Cornado.