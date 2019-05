Un sector con elevado poder adquisitivo

Pontevedra ha experimentado muy recientemente una avalancha de visitantes extranjeros con la celebración del Mundial de Triatlón. Aunque no todos ellos presentaban un alto poder adquisitivo, el turismo de otros países sí está considerado en esa categoría y una muestra se observa en la tipología de alojamientos elegidos el pasado año, donde dominan los hoteles de 4 y 5 estrellas, cuya ocupación aumentó un 3,2% frente al descenso del 19% en la demanda de pensiones y hoteles de una estrella. No obstante, la Consellería de Cultura y Turismo también vincula esta caída a la irrupción en el mercado de las viviendas de uso turístico, un tipo de alojamiento que por el momento no computa a efectos estadísticos.

Igualmente, el sector hotelero vio mejoradas sus tarifas en un 2,3% hasta la cifra más elevada de la década, al igual que la rentabilidad. Esta última, medida a través del ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), se incrementó un 2,8% frente al 1,6% estatal. Así, el sector hotelero obtuvo unos ingresos de cerca de 295 millones de euros. En cuanto al nivel de gasto, se vio incrementado en todas las tipologías. Los turistas internacionales desembolsaron en Galicia un 3,8% más que el año anterior. En el caso del turismo interno y el nacional, a falta de datos definitivos, se apunta ya la un crecimiento del 8,4% y del 1,7%, respectivamente.