Iván Ferreiro, actuación estelar en los conciertos ligados a la Festa do Salmón

El Concello de A Estrada dio a conocer ayer algunas de las actividades paralelas que acompañarán a la celebración de la 46ª Festa do Salmón. Iván Ferreiro, el conocido cantante y compositor del movimiento indie y exlíder del grupo Los Piratas, encabezará los conciertos programados en torno a esta cita festiva, cartel que también contará con Teo Cardalda, Xabier Díaz e as Adufeiras do Salitre, Tequexetéldere y la Coral Polifónica Estradense.

Ferreiro ofrecerá su concierto el sábado 18, víspera del día grande de la Festa do Salmón. Será a partir de las 22.00 horas en la remozada Praza da Constitución y con acceso gratuito, al igual que todas las actividades musicales del Salmón. El espectáculo dará a conocer temas de su nueva gira, Casa.Durante el concierto se desarrollará una campaña de sensibilización contra la violencia sexual en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Los conciertos del Salmón arrancarán antes, aprovechando el puente que brinda la festividad de las Letras Galegas. Así, el jueves 16 será la anunciada Festa da Movida Anos 80, desde las 21.30 horas en la Zona dos Viños. Estará encabezada por el líder de Cómplices Teo Cardalda, acompañado por varios músicos locales. Concebida como un evento temático, la fiesta incorporará puestos de discos, complementos y regalos de la época, así como ambientación y coreografías a cargo de SondoDance y Absolute.

El tercer concierto correrá a cargo del grupo folclórico y tradicional Xabier Díaz e as Adufeiras do Salitre. Será en este caso el viernes 17, a las 22.00 horas en la Praza da Constitución, en colaboración con el programa Musigal de la Diputación. Asimismo, el sábado 18 será el Festival Folclórico de Tequexetéldere (18.00 horas, Teatro Principal) y el domingo 19 (a las 19.00 horas) actuará la Coral Polifónica Estradense. El edil Juan Constenla remarcó ayer que este programa está diseñado "para todos los públicos y todos los gustos musicales".