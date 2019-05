A Estrada propón un escaparate de ocio sen precendentes

O recinto da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada acollerá durante esta fin de semana a primeira edición da Feira da Xuventude, un evento organizado pola Asociación Ocionautas en colaboración co Concello de A Estrada e a Fundación. Na presentación das actividades que se levarán a cabo no certame estiveron presentes Nemesio Rey, responsable do recinto, o concelleiro de cultura Juan Constenla, e os membros da asociación Ocionautas, Alonso de la Cantera e Annie Sánchez, quen se amosaron confiados do éxito que terá esta novedosa iniciativa.

Trátase dunha feira especificamente orientada á mocidade que e que dará cabida a iniciativas e actividades de interese para os xóvenes, pero que de bo seguro sorprenderá tamén aos que xa non o son tanto. Esta iniciativa xorde como un espazo de encontro entre colectivos xuvenís, empresas e entidades que desexan protagonizar e compartir experiencias. A Feira da Xuventude pretende ser unha experiencia integral, con formato de certame expositivo, no que participarán corenta e cinco firmas expositoras e dará cabida a xóvenes, empresas e entidades públicas e privadas, relacionadas co mundo do ocio, turismo, deporte, xuventude, tempo libre, educación, cultura, benestar... Este certame será un espazo de convivencia no que se aportarán coñecementos e se compartirán experiencias encamiñadas a potenciar iniciativas e proxectos emprendedores.

Mañá ás 10:00 horas abrirase o recinto cun almorzo inaugural co que se estrará unha programación cargada de actividades -conferencias, actividades dinámicas e participativas, obradoiros- repartidas en distintos espazos habilitados nos pavillóns 3 e 4 da Fundación: un escenario interior, xogos de taboleiro, skatepark, parkour park, e-sport, ping pong, campo de tiro, campo de xogo, e escenario exterior.

"Trátase dun escaparate de ocio con actividades para moitos descoñecidas, pero de gran interese". Juan Constenla amosábase "orgulloso en ser pioneiros na organización deste tipo de certames". Dende Ocionautas, Sánchez agradecía especialmente a participación dos numerosos colectivos e o apoio do Concello e dos responsables do recinto feiral así como da Dirección Xeral de Xuventude.

Conxuntamente coa Feira da xuventude, terá lugar a III ExpoEstrada, á que se suma unha nova Feira de Antigüidades e Artesanía e o sétimo Encontro de Palilleiras. Gracias a esto, A Estrada contará cun máis de 100 expositores no recinto feiral con oferta para todo tipo de público.

Programa da I Feira da Xuventude de A Estrada

Sábado 11 de maio

Escenario interior : 10.00 horas, ceremonia/almorzo inaugural; 11.00 h. Tu Podcast por 4 duros (Asoc. Atlantics); 12.00 h. Deporte novedoso, mixto e inclusivo (Asoc. Quidditch Galicia); 13.00 h. Rapa das Bestas 2019 (Festa de Interés); 14.00 h. Vías de ayuda a refugiados (ACNUR);15.00 h. Iniciación al Jugger (Asc. Jugger); 16.00 h. Emprendimiento (USC); 17.00 h. Hablamos de rol y más rol (Asc. Vacaloura; 18.00 h. Qué es un Santuario animal? (Asc. Vacaloura); 19.00 h. Emprendimiento Biotecnología (Sense(z)); 19.45 h. Programa Hélice (OIJ).

: 10.00 horas, ceremonia/almorzo inaugural; 11.00 h. Tu Podcast por 4 duros (Asoc. Atlantics); 12.00 h. Deporte novedoso, mixto e inclusivo (Asoc. Quidditch Galicia); 13.00 h. Rapa das Bestas 2019 (Festa de Interés); 14.00 h. Vías de ayuda a refugiados (ACNUR);15.00 h. Iniciación al Jugger (Asc. Jugger); 16.00 h. Emprendimiento (USC); 17.00 h. Hablamos de rol y más rol (Asc. Vacaloura; 18.00 h. Qué es un Santuario animal? (Asc. Vacaloura); 19.00 h. Emprendimiento Biotecnología (Sense(z)); 19.45 h. Programa Hélice (OIJ). Xogos de taboleiro : de 10.00 a 16.00 h. Cancerbero - Axedrez A Estrada - Cidade Curiosa; de 16.00 a 18.00 h. exhibicións con mini torneo - Axedrez A Estrada; de 18.00 a 20.00 h. Cancerbero - Axedrez A Estrada - Cidade Curiosa.

: de 10.00 a 16.00 h. Cancerbero - Axedrez A Estrada - Cidade Curiosa; de 16.00 a 18.00 h. exhibicións con mini torneo - Axedrez A Estrada; de 18.00 a 20.00 h. Cancerbero - Axedrez A Estrada - Cidade Curiosa. Skatepark : de 10.00 a 12.00 h. programación variada; 12.00 h. La otra cara del deporte (Galicia Rollers); 13.00 h. Programación Galicia Rollers; de 14.00 a 20.00 h. programación variada.

: de 10.00 a 12.00 h. programación variada; 12.00 h. La otra cara del deporte (Galicia Rollers); 13.00 h. Programación Galicia Rollers; de 14.00 a 20.00 h. programación variada. Parkour Park : de 10.00 a 20.00 h. actividades contínuas a cargo de colectivos xuvenís.

: de 10.00 a 20.00 h. actividades contínuas a cargo de colectivos xuvenís. E-sports : de 10.00 a 13.00 h. programación Gaming Troop, taller informático e exhibición de videoxogos. Ás 13.00 h. Estado actual dos videoxogos en Galicia (Gaming Troop); 14.00 h. programación Gaming Troop, taller informático e exhibición de videoxogos.

: de 10.00 a 13.00 h. programación Gaming Troop, taller informático e exhibición de videoxogos. Ás 13.00 h. Estado actual dos videoxogos en Galicia (Gaming Troop); 14.00 h. programación Gaming Troop, taller informático e exhibición de videoxogos. Ping Pong : de 10.00 a 20.00 h., programación de Escola Ramos Tenis de Mesa.

: de 10.00 a 20.00 h., programación de Escola Ramos Tenis de Mesa. Campo de Tiro : de 10.00 a 16.00 h. programación ACU; 16.00 h. Falamos de Airsoft (ACU); de 17.00 a 20.00 h. programación ACU.

: de 10.00 a 16.00 h. programación ACU; 16.00 h. Falamos de Airsoft (ACU); de 17.00 a 20.00 h. programación ACU. Campo de xogo : 11.00 h. programación Quidditch Lumos Compostela; 13.00 h. programación Jugger Betanzos; 14.00 h. programación Quidditch Galicia; 15.00 h. Toma la Bandera con cartas (CJ La Estación); 18.00 h. programación Jugger Compostela.

: 11.00 h. programación Quidditch Lumos Compostela; 13.00 h. programación Jugger Betanzos; 14.00 h. programación Quidditch Galicia; 15.00 h. Toma la Bandera con cartas (CJ La Estación); 18.00 h. programación Jugger Compostela. Escenario exterior: de 10.00 a 14.00 h. programación variada; 14.00 h. cultura, evolución y realidad del hip hop - the world is yours; 15.00 h. Exhibición de danzas urbanas The wolrd is yours; de 16.00 a 20.00 h. programación variada.

Domingo 12 de maio