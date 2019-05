Boqueixón falla los premios del concurso de relatos 'Neira Vilas'

El Concello de Boqueixón da a conocer los ganadores del sexto concurso de relatos Xosé Neira Vilas. En tercero y cuarto de Primaria, los ganadores son O conto dos contos, de María Puente; As aventuras de Álvaro, de Álex Valdés; y A viaxe soñada, de Simón Rouco. En quinto y sexto ganaron Non me arrepinto, de Arianne Ponte; A porta máxica, de Andrea Torres; y O salón segredo de Neira Vilas, de Iria Real. En Secundaria vencieron Adeus, area, de María Crespo; A carta, de Carlota Romay; y Por 100 peseta., de Rubén Ferreiro.