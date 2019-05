Silleda y Vila de Cruces carecen de comisión

A diferencia de Rodeiro y Agolada, a día de hoy no hay constancia de que haya alguien dispuesto a realizar las fiestas de verano de Silleda y de Vila de Cruces, lo que sí están garantizadas son algunas de sus gastronómicas como la Festa do Lacón, en Silleda, o la cruceña del Galo de Curral, que se celebrará el domingo 9, pero cuya programación ya arrancará días antes. El concejal de Comercio y Turismo de Cruces, José Luis Villaverde Gestal, afirmó que habrá que esperar a ver que pasa en los comicios municipales, pero de seguir el mismo partido gobernando se celebraría una reunión para saber si hay alguien interesado. Además señala que desde el Concello siempre financian dos bandas de música y que están dispuestos a colaborar. "Tenemos convenios con la de Merza y la de Ponteledesma y en A Piedade siempre actúan ellas", indica Villaverde que recuerda que: "el año pasado decidimos traer otra más, al no haber orquestas". Será después de esa fecha, cuando se reúnan también con los responsables de esas dos formaciones cruceñas para determinar sí se mantienen los convenios como en pasadas ediciones.