Rodeiro y Agolada garantizan sus fiestas

Las fiestas del verano ya llaman a la puerta y las comisiones de las localidades de la comarca dezana ultiman los detalles para ofrecer una programación para todos los gustos. Rodeiro y Agolada disfrutarán de sus festejos en junio. En Camba celebrarán el San Antonio el 14,15 y 16, mientras que el San Pedro y San Pablo en la localidad agoladesa serán honrados el 29 y 30.

La comisión del San Vicente del mes de enero de Rodeiro decide finalmente organizar también los festejos de verano, aunque en ese momento no barajaba esta opción. De este modo, Alejandro Sánchez, Nancy Fernández, Fernando García, Anxo García y Roberto Villanueva ya trabajan para cerrar la programación. Tal y como señala Alejandro Sánchez las fiestas serán el 14 y 15. "La volvemos a hacer porque sino no habría, pero todavía no tenemos el programa fijo", indica Fernández, que añade que: "el 16 tendremos la Festa do Neno".

Sin embargo, en el vecino municipio de Agolada una nueva comisión toma las riendas este año. Cuatro jóvenes, de 19 años, se ponen al frente para evitar que su pueblo se quede sin el San Pedro y el San Pablo. Ellos son: David Coego, Bieito Fernández, Alejandro Martínez y Miguel Oro. "Nos pusimos porque no había nadie que lo hiciera y lo decidimos hará más o menos un mes", indica David Coego. De momento, solo pueden confirmar que actuará, como ya marca la tradición, la Banda de Música Municipal de Agolada, y la orquesta Ritmo Joven, que ésta actuará el sábado 29. La idea es que toque una segunda banda como ocurre todos los años, que por lo general, estas dos agrupaciones las suele costear el Concello. "Todo dependerá de lo recaudado, pero nuestra idea es tener dos bandas y unas tres orquestas y dos grupos", manifiesta David Coego. La comisión tiene previsto empezar esta semana con el petitorio y se mantendrán las cuotas del año pasado.