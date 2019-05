El PP garantiza la reapertura de salas de cine y reprocha a Cuíña que no lo hiciera

El candidato popular a la alcaldía, José Crespo Iglesias, garantiza que Lalín tendrá nuevamente salas de cine operativas "en cuestión de meses" si recupera el mando a partir del 26 de mayo. "Sería un atractivo importante para que la gente no marche a otras ciudades para ver películas de estreno", declara. Su equipo mantuvo en las últimas semanas contactos con empresarios del sector que podrían estar interesados en la gestión de algunas salas, de modo que confirma "el apoyo decidido del futuro gobierno" para hacer posible la reapertura.

Hace aproximadamente un año que el actual alcalde, Rafael Cuíña, daba a conocer la posibilidad de recuperar salas de cine en Lalín, al enterarse de que "algún empresario estaba sondeando opciones", apostilla Crespo. Le reprocha a su sucesor que "solo se moviera para buscar titulares en la prensa y no para gestionar un acuerdo que no es tan complicado". "Como siempre que Cuíña mete baza, las cosas acaban por torcerse, porque no es una persona seria y de palabra", remarca el exregidor.

"Gozar de una película de estreno en el cine para un lalinense es actualmente un lujo asiático", manifiesta el líder del Partido Popular, en alusión a que, al coste normal de las entradas, habría que añadirle el gasto correspondiente en combustible y, en su caso, el coste del peaje a Santiago de Compostela, que son 12 euros, ida y vuelta. "Ya no es solo que resulte muy caro, sino que la posibilidad de disponer de, al menos, un par de salas que programen películas de estreno no solo retendría en Lalín a mucha gente, especialmente en las noches de los fines de semana, sino que incluso atraería a personas de otros municipios de la comarca -valora Crespo-. Sería una medida positiva y un buen punto de partida para ayudar a comenzar a revitalizar la movida nocturna".

Compromiso, a rebufo

En relación con las promesas realizadas ayer por el alcalde, Crespo señala que "va a rebufo" de sus propias propuestas, "porque carece de un proyecto global para Lalín y va dando bandazos para intentar contrarrestar las ideas meditadas y realizables que anuncia el PP". Por ejemplo, indica que los 5 millones de euros para infraestructuras viarias ya los anunció él mismo días atrás, así como un plan del comercio dotado económicamente con 100.000 euros, "que no le dejó más remedio a Cuíña que subirse al carro, aunque sus promesas no son creíbles, porque no cumpe su palabra". Así, afirma que el alcalde anunció "treinta veces" las ayudas comprometidas a la AED, "pero el dinero no llega a la asociación".