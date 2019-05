Lidia Cao actúa en el Pintor Colmeiro con el programa 'Violencia Zero' de la Deputación

El IES Plurilingüe Pintor Colmeiro de Silleda será escenario hoy, a partir de las 12.00 horas, de una nueva intervención artística enmarcada dentro del programa de la Deputación "Mulleres en Acción. Violencia Zero". La iniciativa contará con la participación de alumnado y profesorado de este centro académico, en la que la artista Lidia Cao llevará la pieza "A unión é vida", que consistirá en la elaboración de un mural que simboliza la unión que "nos hace más fuertes ante cualquier cosa y más el amor y el respeto mutuo", según los organizadores del evento. Mediante su acción artística, Cao pretende explicar que "no todo lo que parece perdido o está, no todo lo que se destrozó queda destrozado. De las cenizas puede resurgir una chispa, una señal de vida y de movimiento", según su autora. Lidia Cao es ilustradora y natural de Santiago, aunque criada en Ordes. Se trata de una mujer muy amante de la naturaleza, que estará acompañada en esta ocasión por la diputada de Igualdade Isaura Abelairas junto al alcalde de Silleda, Manuel Cuíña.