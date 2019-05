A Jesús Sánchez no le extraña que Varela rechace el debate en Agolada

Compromiso por Agolada valora "negativamente" la decisión de Ramiro Varela, candidato a la alcaldía del Partido Popular, de no aceptar la propuesta de debate lanzada por el Partido Anticorrupción y Justicia (PAYJ). "Entendemos que era una buena oportunidad para exponer nuestras propuestas para Agolada y que los vecinos pudieran preguntar las dudas que tengan", indica el candidato de Compromiso, Jesús Sánchez. Sin embargo, afirma que "al mismo tiempo, no nos sorprende la decisión del PP, del mismo modo que posponen dar explicaciones en el pleno extraordinario sobre la situación de las parcelarias en el concello o que los diferentes concejales expliquen su trabajo realizado durante estos cuatro años". Puntualiza que "es difícil reconocer delante de los vecinos que no hicieron nada durante el tiempo que llevan gobernando" y reitera que "nosotros mantenemos la oferta del señor Calvo de realizar igualmente el debate, aunque sea sin el PP".