60.000 euros para la AED y también para no asociados

El Concello de Lalín concede actualmente 35.000 euros a la Asociación de Empresarios de Deza. Están muy por encima de los 5.000 que recibía el colectivo con gobiernos anteriores que, precisamente, ahora le prometen 100.000, como apostilló Cuíña. Compromiso contraataca con "una cosa más racional y viable" , la promesa de 60.000 euros para la AED y otros tantos para comercios que no estén afiliados a esta entidad, porque "no pueden quedar de espaldas". Eso sí, habrá un mínimo, en torno a los 10.000 euros, que los beneficiarios deben destinar a la modernización del comercio electrónico y su promoción en redes sociales, claves para la supervivencia de los negocios. "Aunque estamos a favor de promover el asociacionismo, entendemos que no pueden quedar fuera de las ayudas municipales los que no están integrados en una asociación", manifiesta el aspirante a la reelección. Y también aclara que, en todo caso, mantendrá colaboraciones con la AED al margen de dicha subvención.

Infraestructuras rurales

"Dije que este mandato sería el de las pequeñas cosas, y ahora podemos ir a proyectos mayores", añadió el regidor. No en vano, apunta que Lalín "está en su mejor momento económico". Y ahí están las cifras: Cuíña se compromete a destinar, si sigue en el poder tras las elecciones, 5,5 millones de euros a mejorar las pistas del rural, así como a abrir y mejorar cunetas.