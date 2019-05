Ramiro Varela no acepta ningún debate y menos con Luis Calvo

El alcalde de Agolada y candidato del PP para los próximos comicios del día 26, Ramiro Varela, manifiesta rotundamente que él no asistirá a ningún tipo de debate, tras la propuesta lanzada por el candidato a la alcaldía de la localidad por el Partido Anticorrupción y Justicia (PAYJ), Luis Calvo, algo que sí respalda el de Compromiso por Agolada, Jesús Sánchez. Poniendo como ejemplo la ausencia de VOX en el debate de las elecciones generales apuntó "que no iré a ningún debate y menos con el PAYJ, que no tiene representación, y por lo tanto, ese derecho, con Jesús Sánchez sí que podría ser, pero realmente, no asistiré a ninguno", además añadió: "que cada uno defienda su candidatura de la mejor manera, pero sin ir en contra de los demás".