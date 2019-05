Diputación y veterinarios se alían para marcar reses de Sabucedo, Cuspedriños, A Conla y O Cando

La Diputación Provincial de Pontevedra y el Colexio Oficial de Veterinaria acaban de alcanzar un acuerdo en virtud del cual se identificá hasta a 400 ejemplares de ganado equino que viven en régimen de libertad o semilibertad en montes de la provincia, "dando así respuesta a la inquietud de las comunidades de montes y ante la inacción de la Xunta de Galicia", según fuentes provinciales. La Diputación destinará 9.600 euros a esta medida para preservar el valor etnográfico, turístico, medioambiental y sostenible de las explotaciones ganaderas tradicionales a la par que impulsa el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la identificación de los équidos. El programa beneficiará a 110 reses vinculadas a los dos principales curros de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes: 60 del de Cuspedriños del municipio de Cerdedo-Cotobade y 50 del de Sabucedo, en el término municipal de A Estrada. Además, actuará sobre caballos que residen en otros montes de la comarca de Terra de Montes. Es el caso de los que pueblan A Serra da Conla y A Serra do Cando (ambas en las comarcas de Terra de Montes y Pontevedra) así como de los que residen en el Monte Castro Sebil (en las comarcas de Caldas y Terra de Montes).

Ya fuera de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes, también actuará sobre 140 reses que viven en la Serra da Groba (Val Miñor y Baixo Miño), 40 caballos ligados al curro de Morgadáns (Gondomar), 25 del curro do Galiñeiro (Gondomar), 25 del de Amil (Moraña) y otros 60 de curros de la Serra do Suído (comarcas de Vigo, Pontevedra, O Condado y A Paradanta), Monte Xiabre (comarcas de Caldas y_O_Salnés), Monte Castrove (comarcas de Pontevedra y O Salnés), Monte Xaxán (O Morrazo), Montes da Paradanta (comarcas de O Condado y A Paradanta) y A Serra do Faro do Avión (A Paradanta).

Al presentar esta novedosa iniciativa de marcaje, la presidenta provincial, Carmela Silva, indicó que el sistema de identificación incluirá un documento permanente único, un microchip y una tarjeta de movimiento equino editada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Además, agregó Carmela Silva, el ganado equino identificado formará parte de una base de datos. También quiso destacar que "hay muchas experiencias para vivir en la provincia de Pontevedra" y que, "en el caso del ganado equino, hablamos de tradiciones, de algo que nos identifica de una forma muy especial, que vive libre en nuestros montes donde desarrolla un papel fundamental en el cuidado y la preservación del medio ambiente".

Por su parte, el presidente del Colexio Oficial de Veterinaria, Luis Núñez Desiré, agradeció el compromiso de la Diputación Provincial de Pontevedra en esta materia, en la que carece de competencias. "Con esta ayuda", indicó, "marca una referencia a nivel gallego ya que es la primera administración que lo hace". La aportación permitirá reducir el 70% del coste que tendría esta actuación para los ganaderos.