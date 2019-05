Cáritas de A Estrada lanza un SOS

Cáritas Parroquial de A Estrada lanza un SOS. La entidad que dirige José Manuel Vázquez Núñez quiso hacer un llamamiento a instituciones, empresas y ciudadanos en general para hacerles notar que la organización está atravesando un momento económico "bastante precario" en el que intenta seguir prestando su ayuda a más de 150 familias lo que –incide– supone en la práctica la atención a más de 500 personas.

"A pesar de no tener los datos de 2012, seguimos en una situación bastante difícil debido a la entrada de familias retornadas y otras que, a pesar de tener un trabajo, el sueldo no les cubre los gastos familiares debido a la precariedad laboral existente", explica Vázquez en un comunicado remitido en la tarde de ayer. Remarca la entidad que no presta únicamente su ayuda a estas más de 150 familias con su banco de alimentos sino que contribuye a costear la adquisición de gas, alquileres, recibos eléctricos, hipotecas o les aporta ropa. A ello suma Cáritas la atención que presta a transeúntes, una ayuda que, solo en el primer trimestre de este año supuso un desembolso superior a los 2.000 euros.

Cáritas también ha de destinar recursos para mantener los distintos programas que imparte desde hace tiempo. No obstante, la dirección indica que debido a la situación en la que se encuentra actualmente la organización, se verá en la necesidad de suprimir algunos. Ponen como ejemplo el campamento urbano Alfar, una de las apuestas por programas de esta naturaleza más arraigadas en A Estrada.

"Rogamos a todos los vecinos que, una vez más, sigan apoyándonos económicamente", pide Cáritas. Para responder a este SOS lanzado por la organización parroquial esta tarde, los ciudadanos pueden hacerse socios de la organización –deben pasar por sus instalaciones en la Rúa San Paio para gestionarlo– o bien realizando aportaciones económicas a través de la cuenta que esta entidad tienen en Abanca, en el cepillo de la iglesia o mediante donativos que se entreguen en la propia sede de Cáritas. Recuerda la organización que estos donativos pueden desgravar en la declaración de la renta si el interesado solicita el correspondiente certificado.

La crisis económica multiplicó en su día el número de familias a las que atiende Cáritas. Aunque el volumen se redujo, todavía siguen siendo muchas las personas que precisan esta ayuda.