Cuando la factura tiene trampa

Vuelven los robos por parte de individuos que se hacen pasar por trabajadores de eléctricas o similares. La semana pasada una vecina de Silleda fue víctima de un robo en su domicilio después de que una mujer la abordase en la puerta de su casa ofreciéndole la posibilidad de rebajar su recibo de la luz. La mujer, que ya ha presentando la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, fue empujada por detrás y cayó al suelo. Sin embargo, asegura no recordar nada de lo sucedido tras la caída. Una vez incorporada pudo comprobar con asombro que le habían desvalijado unos 1.500 euros en efectivo, así como varias joyas que guardaba en esos momentos en su vivienda. El suceso tuvo lugar en la mañana del pasado 1 de mayo y forma parte del modus operandi habitual de este tipo de estafas, aunque fuentes de la investigación aseguraban ayer que resulta extraño que sucediera en un día no laborable.

Desde la Guardia Civil se recordaban ayer una serie de puntos que se incluyen en su programa específico para los mayores. En este sentido, la Benemérita recomienda no abrir la puerta de casa o el portero automático a personas desconocidas, y si no tiene mirilla, instalarla. Además, hay que desconfiar siempre de quien llame a la puerta ofreciendo la venta de cualquier cosa o que diga representar a un organismo público o asociación humanitaria. El Instituto Armado también recuerda que el delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en el domicilio, sobre todo si sabe que la persona vive sola. También hay que desconfiar de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por la persona o por su familia, y es recomendable identificar a los empleados que, aún con la autorización del propietario, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en el domicilio.

La Guardia Civil de Silleda ha abierto diligencias para intentar esclarecer lo sucedido el día 1 puesto que se trata del único caso denunciado en toda la zona con este método utilizado por los ladrones.