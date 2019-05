Envío a la Fiscalía de la comisión de investigación

Los populares, también en materia judicial, arremeten contra el gobierno y el alcalde en particular por lo que consideran una absoluta falta de transparencia en dos cuestiones clave. A finales del pasado mes, dijo Crespo, la Alcaldía firma dos decretos en los que cita al PP para el 14 de junio para acceder a la documentación del contencioso presentado por Racso por la negativa del Concello a su licencia para la prevista planta de neumáticos de Botos. El portavoz popular puso el grito en el cielo porque esta autorización llegue después de las elecciones municipales y 50 días después de que la empresa presentase la demanda.

Más contundente incluso fue Crespo en su exigencia al primer edil para que el próximo día 14 ratifique la remisión a la Fiscalía de las conclusiones de la comisión de investigación para que se pueda dilucidar si existen o no cuestiones punibles, como deslizó Cuíña en varias ocasiones. "Es más, si no se ratifica miraré con los asesores legales qué puedo hacer", apostilló el popular, quien remarcó que es él quien desea que el alcalde mande la documentación a la Fiscalía. Con este posicionamiento pretende evidenciar dos cosas: la tranquilidad que tiene respecto a los cuatro años de estas insinuaciones por parte del gobierno y que Cuíña da ahora este paso ante la cercanía de las elecciones locales, cuando siempre dijo que no era favorable a judicializar la vida política.