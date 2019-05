El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, denuncia la falta de transparencia del gobierno pues hasta después de las elecciones no estará autorizado para tener acceso a la documentación de las "presuntas obras ilegales" en el Muíño de Cuíña o, por otro lado, también las licencias de la empresa Improtec en su sede de la calle Do Río.