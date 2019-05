Crespo asegura que la denuncia de PAC contra su gestión fue archivada hace unos seis meses

Hace un año la Plataforma Aberta Cidadá de Lalín (PAC) presentaba una denuncia contra el anterior gobierno popular por un supuesto delito de prevaricación en la contratación del personal municipal. Pues bien, esta denuncia habría sido archivada de manera definitiva hace aproximadamente seis meses. Así lo aseguró ayer el portavoz popular, José Crespo, quien arremetió contra la formación de Lara Rodríguez Peña por mantener oculto el posicionamiento de la Justicia y, a la vez, incluso haber asegurado días atrás que la decisión de dar este paso había sido únicamente responsabilidad de PAC y que nada tenía que ver -como aseguró el PP durante este tiempo en muchas ocasiones- el alcalde, Rafael Cuíña.

Crespo recordó que esta denuncia fue la gota que colmó el vaso en las ya malas relaciones entre su partido y el ejecutivo local, de ahí que se vetase a Peña y al regidor en cualquier tipo de reunión negociadora. El también candidato a la Alcaldía afea a la plataforma de electores por haber dado el paso de denunciarlo y luego no tener la decencia de hacer público el archivo definitivo de la denuncia. Asegura que de la desestimación de la demanda tuvo conocimiento de manera extraoficial y sospecha que PAC tampoco ejerció su derecho de presentar recurso. "Es de lo más sangrante que llevo visto en política por parte de Lara y Cuíña", dice, una vez que, señala, PAC sí tendría que haber sido informada de la decisión judicial como impulsora de la denuncia. El PP pedirá al juzgado tener acceso a este procedimiento para saber los motivos por los que se desestima la iniciativa judicial, si bien Crespo reconoce que quizá nunca lo podrá saber porque su partido no es parte de la causa al no haber sido llamado a declarar. También recordó que durante este año, no llegó ningún requerimiento al Concello en este sentido, motivo que les hizo pensar que la denuncia no tendría recorrido. Este asunto y la "conciencia tranquila" de los populares, dijo Crespo, parecían dos argumentos de peso para corroborar que la Justicia no atendería la denuncia. La misma, según expresaron miembros de PAC en un acto público el 19 de mayo del año pasado, pretendía probar un presunto delito de prevaricación en la contratación de personal. Sostenía que 38 personas fueran contratadas "de manera irregular" desde el año 2004, cuestión avalada con sendos informes técnicos municipales de 2012 y 2017 en los que se daría cuenta de dichas "irregularidades".

Crespo Iglesias cree que con esta denuncia y el posterior silencio se pretendió en cierto modo amedrentar durante este tiempo a su grupo, mientras prácticamente en cada pleno había alusiones a dicha denuncia, y al ocultar el sobreseimiento que esta tensión se mantuviese hasta la inminente cita con las urnas.

A su juicio la participación en esta maniobra de judicialización de la vida pública del mandatario local es clara. En este sentido, el popular -ayer acompañado por las ediles Paz Pérez y Eva Montoto- indica que cuando tuvo conocimiento de la denuncia su partido pidió información en el departamento de Secretaria y su responsable les transmitió que allí no había nada y que esa documentación, de existir, estaría en el "despacho de la Alcaldía".

Por otro lado, Crespo anunció a media mañana de ayer posibles medidas contra el gobierno por no facilitar a su grupo, "por orden del alcalde" la liquidación presupuestaria del año pasado. El PP, además de que dice que es obligatorio que le sea aportado el documento, cree que esta negativa obedece a que el cuatripartito no desea que trascienda el elevado volumen de inejecución que se traducirá en un llamativo montante de remanentes. A última hora de la mañana el expediente fue enviado desde el Concello.