De concejal en Silleda a candidato en Arrecife

Fue concejal de Silleda y, en poco más de un mes, podría serlo del ayuntamiento isleño de Arrecife. Luis Rodríguez Vázquez concurre en el octavo puesto de la lista con la que Eva de Anta Benito (PSOE) aspira a revalidar el gobierno de la capital de Lanzarote. Allí reside por cuestiones de trabajo desde principios de julio de 2015, motivo por el cual tuvo que dejar la corporación de Trasdeza apenas dos años después de haber tomado posesión como edil, en septiembre de 2013.

Su marcha obligó al gobierno de Manuel Cuíña a afrontar su primera remodelación cuando no había transcurrido ni un mes desde la constitución de la corporación salida de las elecciones de mayo de 2015. Una oferta de trabajo le llevó a emigrar a la isla conejera, en donde está tan encantado que tiene previsto quedarse sine die. "Aquí hay buen clima -comenta Luis-. Además, somos varios de Silleda, así que no hay problema, ni siquiera para hablar en gallego". Vive en Arrecife y trabaja en el mantenimiento de un centro deportivo en Puerto del Carmen, uno de los enclaves más turísticos de Lanzarote.

"Cuando llegué aquí, la primera persona con la que hablé resultó ser la secretaria de organización del PSOE", declara este militante socialista, que enseguida se implicó con sus correligionarios. Confiesa que no se le había pasado por la cabeza formar parte de la candidatura para las elecciones del 26 de mayo. "Pero me lo propuso Eva, la alcaldesa, y como me gusta la política y me gustó el proyecto, me puse manos a la obra", manifiesta.

Arrecife es el municipio más pequeño de Lanzarote (22 km2), pero también el más poblado, con cerca de 60.000 habitantes, de modo que su corporación está formada por 23 ediles. Actualmente, gobierna el PSOE en minoría, con cinco ediles propios y dos no adscritos.

Luis es miembro de una familia muy conocida de Negreiros. Y no es el único de los Xaquín que aspira a un cargo político. También lo hace su hermano Manuel, que concurre en el sexto lugar de la lista del BNG de Silleda para el 26-M.