El BNG se opone al proyecto de Mercadona al creer que será la puntilla para el comercio de A Estrada

El alcaldable del BNG de A Estrada, Xosé Magariños, se muestra muy crítico con que el candidato a la reelección por el PP, José López Campos, "venga ahora a vendernos otra vez la urbanización del Mercadona" como una de sus "promesas electorales", que entiende que "se repiten como la película del Día de la Marmota". A su juicio, "vender" esa urbanización "es un insulto a la inteligencia de los vecinos" de A Estrada. "Eso ya lo hizo en 2015 y, a día de hoy, aun no se puso la primera piedra", ironizó. No obstante, subrayó que el BNG "se opuso y se opone a la realización de este proyecto" al entender que "va a ser la puntilla del comercio local de A Estrada".

También se refirió el candidato nacionalista al anuncio de López de "apoyar la natalidad y el comercio local", criticando que no indique "cómo va a hacer". Cree que debería "desgranar esos proyectos". A su juicio, lo que intenta es hablar "por hablar a ver si es capaz de engañar a los vecinos" con "su retórica vacía".

Asimismo, considera que "lo que ya es de traca es que hable otra vez de hacer saneamientos en el rural" cuando "lleva ocho años sin realizar ningún saneamiento en ninguna parroquia" del rural estradense, algo que el BNG no solo ve "prioritario" sino que indica que, además, es "ampliamente demandado por los vecinos" de las parroquias.

Además, se refirió a la autovía a Santiago para hacer hincapié en que "pese a contar con el gobierno amigo, lo único que consiguió fue una ampliación hasta Pontevea, que complicará aun más los problemas de tráfico de ese núcleo así como de los vecinos" de "A Estrada que transiten por él".

De ahí que concluya el alcaldable nacionalista que "los anuncios de López son como la película del Día de la Marmota que triunfaba allá por 1993 y en el que todo se repetía una y otra vez". Entiende que "en el caso del candidato del PP" ocurre "lo mismo": "cada campaña electoral repite exactamente lo mismo que la anterior". "Mercadona, autovía, saneamientos... vuelven a ocupar el tiempo del candidato del PP como el turrón por Navidad", señaló. "Ya basta de tomarle el pelo a los vecinos", clamó Magariños.