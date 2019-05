Armadanzas y Ultreia ganan Azaloira

El Auditorio Municipal Manuel Dopazo de A Bandeira (Silleda) albergó ayer una nueva edición, y ya van 19, del festival de baile tradicional Azaloira, de Fortín da Pomba. Este año a diferencia de los anteriores se celebró por la mañana para facilitar el desplazamiento de los participantes. En esta edición pasaron por el escenario 17 agrupaciones procedentes de distintos lugares de la comunidad gallega y el grupo C de Armadanzas de Laraño y Ultreia fueron los grandes triunfadores en sus respectivas categorías. El lugar de la celebración se abarrotó con un público de todas las edades y en los minutos previos al inicio se podía ver una larga cola de personas para poder acceder.

En la categoría A (niños de ocho a 13 años), se alzó con la victoria el grupo C de Armadanzas de Laraño, el segundo premio recayó en A Telleira de Ponte Vella y el tercero, en el grupo E de Cantigas y Agarimos. En esta modalidad compitieron, además de los tres triunfadores: el grupo A Baraxela de Ponte Vella, los grupos C y D de Cantigas e Agarimos, Os Castros, de Os Xeitosos de Trazo, la formación Loaira, de la asociación Mestre Manuel Gacio; Retranqueiriños, del grupo Retranqueiros y Pillabáns, de Xacarandaina. Mientras, en la categoría B (que incluye a jóvenes de 14 y 17 años) participaron: dos grupos de Fiadeiro, de Vigo (Garatuxas y Carrapucheiros); el grupo C de Ultreia; Os Batáns, de Os Xeitosos de Trazo; Muiño da Retorta, de A Ponte Vella; otro grupo de Cantigas e Agarimos y, por último, Zarzallo, de Xacarandaina. La agrupación triunfadora fue Ultreia, el segundo galardón fue para Ponte Vella y el tercero, para Os Xeitosos de Trazo.

Gran acierto

"Agradecemos al Concello, a los colaboradores y todos a los que hicieron posible este certamen", indica el presidente de Fortín da Pomba, Luis Villanueva Ansedes, quien asumió el cargo hace unos meses, y confiesa que fue un gran acierto celebrar el evento por la mañana "porque hubo una exageración de gente, muchísima más que el año pasado", apunta. El certamen de Fortín da Pomba es uno de los concursos gallegos de baile tradicional que más premios en metálico entrega. Este año repartió un total de 1.700 euros. En cada categoría hubo un primer galardón de 400 euros, patrocinado por el Concello de Silleda; un segundo de 300 euros, de los comerciantes de A Bandeira; y un tercero, de 150 euros, de Fortín da Pomba. Además, todos se llevaron a casa un trofeo que acredita un triunfo más y que de seguro, les motivará a continuar ensayando cada día y dar lo mejor de sí en cada actuación y sobre todo, en hacer que la música tradicional esté más viva que nunca y llegue a las nuevas generaciones.