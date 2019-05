Abiertas las inscripciones para la V Carrera Popular y el II Open de Ajedrez de la Semana Verde

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia volverá a incluir en el programa de actividades sus competiciones de ajedrez y atletismo, cuyas inscripciones ya están abiertas.

Tras el gran éxito conseguido en su primera convocatoria con la participación de 102 ajedrecistas de Galicia y otros puntos de España, tendrá lugar el II Open de Ajedrez Abanca Semana Verde de Galicia. Se celebrará el 8 de junio y contará con seis categorías distintas, totalmente independientes, que se corresponderán con Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Absoluta. Se jugará con sistema suizo a ocho rondas mediante programa informático homologado por la Federación Internacional (cuatro en sesión matutina y cuatro por la tarde), mediante el cual ningún jugador quedará eliminado, enfrentándose en cada ronda los de la misma puntuación.

El torneo, que en la categoría Absoluta será de nuevo puntuable para el ranking internacional Elo FIDE, contará en esta edición con un total de 1.000€ en premios en metálico, además de la entrega de medallas a todos los participantes y también trofeo a los tres primeros de cada categoría. También por primera vez incluirá ajedrez dicharachero, consistente en partidas rápidas en tono lúdico y divertido con un Gran Maestro Internacional. En este caso se podrá competir con el GM David Lariño, original de Muros y vencedor de la pasada edición del torneo.

Los interesados en participar en este II Open de Ajedrez Abanca Semana Verde de Galicia pueden inscribirse en el formulario oficial del evento, al cual tienen acceso desde la web www.semanaverde.es. Podrán hacerlo hasta el 7 de junio a las 20.00 horas. La inscripción tendrá un coste de 10€, a excepción de los menores de edad y los participantes con puntuación a partir de 2.200 Elo, para los cuales será gratuita.



V Carrera Popular, cambio de día y recorrido



Por otra parte, el certamen acogerá la V Carrera Popular Abanca Semana Verde de Galicia. Organizada por la entidad ferial junto con la Federación Galega de Atletismo y con el patrocinio de Abanca, ha conseguido gran aceptación en sus cuatro anteriores ediciones. En la pasada fueron 167 los inscritos en la prueba.

En esta nueva cita la carrera cambiará de día y pasará a celebrarse el viernes del certamen, el 7 de junio, además de variar su recorrido, el cual incluirá una pequeña parte dentro del recinto y el resto en zonas exteriores próximas al mismo. Con estas variaciones se pretende que entre la carrera y otras actividades de la feria no haya ninguna interferencia y así todas consigan los mejores resultados. Asimismo, la prueba comenzará una hora más tarde, a las 20.00 horas.

La carrera contará de nuevo con dos categorías: Escolar, que incluye Pitufos, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil; y Absoluta, en la que se contemplan las subcategorías Junior, Promesa, Senior y Veterano. Los participantes, que pueden ser atletas federados o no, pueden inscribirse hasta el 5 de junio a las 23:59 horas en la web www.carreirasgalegas.com. El coste es de 5€ para la categoría Absoluta y gratuita para la Escolar.

En cuanto a los premios, todos los participantes recibirán medalla y camiseta. Además, en Pitufos se les entregará a todos un diploma, y a los tres primeros clasificados en las restantes categorías, tanto de Escolar como de Absoluta, un trofeo. Asimismo, en categoría Absoluta se repartirán 1.350€ en metálico. Tanto en la sección masculina como en la femenina se entregarán 150€ al primer clasificado, 100€ al segundo y 50€ al tercero. Por clubs, tanto a masculinos como femeninos, se premiará con 200€ al primero, 100€ al segundo y 75€ al tercero. Por otra parte, se reconocerá con la entrega de un trofeo al atleta más veterano de la carrera y al atleta local mejor clasificado.