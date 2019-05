El PP exige a Cuíña que muestre el decreto firmado electrónicamente

El Partido Popular de Silleda considera que las declaraciones realizadas anteayer por el alcalde, Manuel Cuíña, sobre el decreto de la modificación del proyecto del campo de fútbol de A Bandeira "prueban las irregularidades denunciadas, porque admite la existencia de irregularidades, como mínimo administrativas". El portavoz popular, Ignacio Maril, señala que se "demostró claramente que el que mentía era Manuel Cuíña".

Cuestiona el comportamiento del regidor "porque no tuvo el mínimo reparo en volver a insultarnos e intentar desacreditarnos llamándonos mentirosos y carroñeros, después de tener que admitir que no existe en el libro de decretos". Considera que la explicación que "intenta dar de este problema no es creíble, además es de cobarde el intentar echar las culpas a los otros". Además, los populares no creen que hasta por dos ocasiones dejaran de incluirlo en el libro. "¿Acaso querían ocultar que tuvieron que modificar el proyecto para que alguien pudiese vender las piezas de hormigón prefabricado", ¿Qué empresa fue la que suministró las piezas", se preguntan y añaden que. "a lo mejor nos llevamos una sorpresa". También cuestionan la fecha de la firma: "¿Cómo puede ser que el 13 de noviembre aprobase un proyecto que en el expediente figura firmado el dos de diciembre? Sabíamos de sus capacidades para multiplicar camiones, pero no que fuese adivino", apuntan los populares que restan credibilidad al que fue secretario Manuel Quintáns Queiruga. Por eso, exigen al mandatario "que muestre el decreto firmado electrónicamente como el resto que firmó ese día y si no que dimita y se deje de enredar".